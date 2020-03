Meer dan 800 nieuwe sterfgevallen in Spanje, ook daar nu meer besmettingen dan in China ADN

30 maart 2020

13u12

Bron: Belga, ANP 8 In Spanje zijn op 24 uur tijd nog eens 812 mensen aan het nieuwe coronavirus gestorven. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten maandag bekendgemaakt. De longziekte heeft in Spanje nu al aan 7.340 mensen het leven gekost.

Het nieuwe sterftecijfer ligt lager dan het zondag opgetekende "dagrecord". Toen was sprake van 838 nieuwe overlijdens. De regio Madrid blijft het zwaarst getroffen en is goed voor bijna de helft van de corona-sterfgevallen in het land. Er zijn ook bijna 17.000 mensen genezen, wat in stijgende lijn zit.

Opnieuw China voorbij

Er zijn in Spanje ook opnieuw 6.398 bijkomende bevestigde infectiegevallen vastgesteld. De autoriteiten in het Zuid-Europese land zeggen dat inmiddels bij ruim 85.195 mensen is ontdekt dat ze besmet zijn met het virus. Daarmee telt Spanje voor het eerst een hoger aantal coronabesmettingen dan China. Daar zijn volgens officiële cijfers ruim 82.152 besmettingen aan het licht gekomen. Met 143.025 kennen de VS het meeste aantal besmettingen, gevolgd door Italië (97.689) en nu dus Spanje.

Wat betreft mensenlevens incasseerde Italië de grootste klap met 10.779 sterfgevallen. Spanje ging eerder ook al China qua aantal doden voorbij en staat met 7.340 doden op plaats twee, China (Hubei) bekleedt met 3.186 overlijdens de derde plaats.

Gezicht van Spaanse strijd test positief

De arts en epidemioloog Fernando Simón, het gezicht van de strijd tegen het coronavirus in Spanje, heeft nu ook positief getest op het virus, raakte maandag bekend. De 57-jarige wacht op het resultaat van de tweede test die de infectie zonder enige twijfel moet bevestigen.

Het hoofd van het coördinatiecentrum voor noodsituaties op vlak van gezondheid (CCAES) van het Ministerie van Volksgezondheid van Madrid, wordt vervangen. De man is in deze crisisperiode een van de bekendste Spanjaarden geworden. Hij stond, sinds het begin van de crisis, elke middag voor de camera’s om de laatste cijfers te geven.

Die kwamen nu van Maria José Sierra. Het plaatsvervangend hoofd liet nog weten dat onder de besmette Spanjaarden bijna 12.300 zorgmedewerkers zijn. Dat komt overeen met zo’n 14 procent van de 85.195 bevestigde gevallen van het land, ongeveer evenveel als vorige week.

Lees ook: Waarom Spanje zo hard getroffen wordt? Schuld van premier en boze vrouwen (+)

Meer over Spanje

China

gezondheid