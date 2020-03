Meer dan 800 nieuwe overlijdens in Italië, aantal nieuwe besmettingen in zwaar getroffen Lombardije loopt wel terug KVDS

31 maart 2020

19u02

Bron: Belga 0 In 24 uur tijd zijn in Italië nog eens 837 mensen aan het nieuwe coronavirus overleden, zo heeft de Civiele Bescherming dinsdag bekendgemaakt. Volgens de laatste stand van zaken zijn op het schiereiland al 12.428 mensen aan Covid-19 overleden. Dat is de hoogte dodentol ter wereld. In Lombardije loopt het aantal nieuwe besmettingen wel terug.

Er zijn in totaal al 105.792 mensen besmet geraakt in Italië, een toename van 4 procent ten opzichte van maandag. Het is wel de laagste dagelijkse verandering sinds de uitbraak.

Artsen

Het aantal "actieve gevallen", zonder rekening te houden met overlijdens en genezingen, steeg met 2,8 procent naar 77.635. Er hebben 15.729 patiënten de ziekte overwonnen, een stijging met 7,6 procent. Onder de dodelijke slachtoffers zijn er ook al zeker 66 artsen, weet de Britse openbare omroep BBC.



Het dodental in de noordelijke regio Lombardije, het epicentrum van de besmetting in Italië, is de laatste 24 uur met 381 overlijdens gestegen, waardoor er in totaal al 7.199 personen stierven door het coronavirus. Dat zegt een bron die bekend is met de gegevens. Het is het laagste aantal nieuwe dodelijke slachtoffers sinds 25 maart.

Het aantal besmettingen in de regio, waar de financiële hoofdstad Milaan ligt, is met 1.047 toegenomen tot ongeveer 43.208, aldus dezelfde bron. De toename van besmettingsgevallen lag wel iets lager dan de 1.154 die op maandag werden geregistreerd en de 1.592 van zondag.

Nulquotum

Italië zou tussen 5 en 16 mei overigens het nulquotum van geregistreerde infecties bereikt moeten hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituto Einaudi de Economía y Finanzas (EIEF), een gerenommeerd onderzoekscentrum in Rome dat daar een allereerste prognose rond opstelde.

De cijfers kunnen verschillen voor de verschillende regio’s van Italië. Zo zouden Veneto en Piemonte al in de eerste twee weken van april het coronavirus overwonnen kunnen hebben, omdat ze daar al verder staan in de strijd tegen de dodelijke ziekteverwekker.

Intussen heeft minister van Volksgezondheid Roberto Speranza aangekondigd dat de maatregelen tegen de verspreiding van het virus nog zeker gehandhaafd worden tot en met Pasen (12 april).

