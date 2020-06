Meer dan 800 nieuwe coronadoden en 36.000 extra besmettingen in VS: mondmaskers verplicht in Washington, opnieuw binnen blijven in Texas IB TT

24 juni 2020

04u45

Bron: Belga, Reuters 4 De afgelopen 24 uur zijn er in de Verenigde Staten opnieuw meer dan 800 coronadoden en meer dan 35.000 nieuwe besmettingen bijgekomen. Verschillende staten laten recordcijfers in het aantal besmettingen optekenen, en nemen opnieuw strenge maatregelen.



Volgens de website Worldometers dat de stand van zaken in de pandemie bijhoudt, telden de Verenigde Staten momenteel 123.473 overlijdens als gevolg van Covid-19 voor 2.424.168 vastgestelde besmettingen. 36.015 besmettingen en 863 doden werden gisteren geregistreerd.



In een aantal vroege haarden van de epidemie, zoals New York, is de situatie verbeterd, maar verschillende zuidelijke en westelijke staten kampen met een toename van het aantal positieve gevallen.

“Blijf binnen”

Texas bijvoorbeeld. De staat was er begin mei als de kippen bij om maatregelen tegen de verspreiding van het virus terug te schroeven, maar noteerde gisteren 5.000 nieuwe infecties. Dat is een record sinds het begin van de epidemie. Het verplichtte de Republikeinse gouverneur Greg Abbott de bevolking op te roepen thuis te blijven. Het aantal ziekenhuisopnames verdubbelde de voorbije maand en de hospitalen vrezen overspoeld te raken.

Ook andere zuidelijke staten als Arizona (3.600 nieuwe besmettingen en 20 procent positieve resultaten) en Californië (6.500) lieten nieuwe records optekenen en zitten bijna aan hun limiet op de ziekenhuisbedden op de afdelingen intensieve zorg.

Mondmaskers verplicht

In totaal kende bijna de helft van de 50 Amerikaanse staten de afgelopen veertien dagen een toename van het aantal gevallen. In tien staten nam het cijfer toe met meer dan 50 procent. Dat verklaart waarom het aantal bevestigde gevallen op 24 uur tijd al een maand niet terugloopt. Zeven staten tekenden een recordbezetting in de ziekenhuizen op.

In de staat Washington werd daarom bijvoorbeeld een mondmaskerplicht ingevoerd in het openbaar. De noordwestelijke staat kende als een van de eerste enkele lokale uitbraken aan het begin van de epidemie, en het aantal nieuwe besmettingen zit er ondertussen opnieuw in stijgende lijn. Ook verschillende steden verplichten hun inwoners sinds deze week mondmaskers te dragen.

Minder steun voor testen

Dokter Anthony Fauci, de gerespecteerde hoofdimmunoloog van het Witte Huis, toonde zich gisteren opnieuw verontrust over de cijfers.

Ondanks de alarmerende cijfers, zal de federale overheid binnenkort allicht beslissen de staten minder financiële steun te verlenen om testen uit te voeren. Daarmee zou president Donald Trump doorzetten met zijn aankondiging afgelopen weekend dat er minder getest moet worden, omdat het aantal nieuwe besmettingen volgens hem vooral daardoor zo de hoogte in schiet. Zijn medewerkers deden die suggestie eerst af als grapje, maar Trump verklaarde later dat hij “geen grappen maakt”.

Inreisbeperkingen voor Amerikanen?

Volgens The New York Times ligt in de EU een voorstel op tafel om inreisbeperkingen te hanteren voor Amerikanen, net als voor inwoners uit Rusland en Brazilië. President Trump verbood bij het begin van de pandemie in maart de toegang tot het Amerikaanse grondgebied voor EU-burgers. Dat Trump dat deed zonder enig overleg, zorgde voor tandengeknars in de Europese hoofdsteden, maar mogelijk wordt de maatregel nu dus omgedraaid.