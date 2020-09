Meer dan 8.000 deelnemers voor Race for the Cure KVE

27 september 2020

17u32

Bron: Belga 4 Meer dan 8.000 wandelaars en lopers hebben zich ingeschreven voor de digitale Race for the Cure, het wandel- en loopevenement in de strijd tegen borstkanker. De deelnemers vroegen meer aandacht voor borstkanker. Dat meldt organisator Think Pink zondagavond.

De nationale borstkankercampagne Think Pink organiseerde vrijdag, zaterdag en zondag de digitale Race for the Cure, in samenwerking met Think Pink Europe. Het wandel- en loopevenement in de strijd tegen borstkanker in Europa verenigde dit jaar 36 borstkankerorganisaties uit 32 verschillende landen. België kon rekenen op de steun van 8.390 wandelaars en lopers.

Think Pink organiseert al 12 jaar de Race for the Cure. Door het coronavirus verliep het evenement dit jaar een beetje anders. "We mikten op 3.000 deelnemers, maar het werden er 8.390", zegt Heidi Vansevenant, voorzitter van Think Pink. "Veel meer dan we ooit hadden durven hopen. Het is hartverwarmend om te zien dat mensen zelfs in deze moeilijke tijden hun steun voor de strijd tegen borstkanker blijven tonen.”