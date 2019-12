Meer dan 750 historici in VS steunen afzetting van Trump: “Duidelijk gevaar voor de Grondwet” kv

17 december 2019

21u13

Bron: Medium 2 752 Amerikaanse historici roepen in een open brief op tot de afzetting van president Donald Trump. “Het is ons weloverwogen oordeel dat als het wangedrag van president Trump niet beschouwd wordt als reden tot impeachment, dan doet vrijwel niets dat”, stellen ze. “We dringen er daarom bij het Huis van Afgevaardigden op aan om de president af te zetten.”

“Wij zijn Amerikaanse historici die toegewijd zijn aan de studie van het verleden van ons land en we hebben vastgesteld dat Donald J. Trump zijn eed om ‘het ambt van president van de Verenigde Staten getrouw uit te voeren’ en om ‘de grondwet van de Verenigde Staten te bewaren, beschermen en verdedigen’ geschonden heeft”, stellen de auteurs in een open brief op Medium.

Immuniteit is een fictieve doctrine die, indien ze getolereerd wordt, de president zou veranderen in een gekozen monarch die boven de wet staat

Volgens de historici zijn “Trumps pogingen om de grondwet te ondermijnen” een dringende en gegronde reden tot zijn afzetting. Ze verwijzen daarbij naar het herhaaldelijke en flagrante machtsmisbruik van de president, zoals zijn poging om Oekraïne onder druk te zetten om een corruptieonderzoek in te stellen naar Joe Biden, Trumps Democratische rivaal, in ruil voor militaire steun, “om zo zijn eigen herverkiezing vooruit te helpen”.



“President Trumps wetteloze obstructie van het Huis van Afgevaardigden, dat terecht documenten en getuigenverklaringen zoekt in het kader van de uitoefening van zijn grondwettelijk toegekende toezichthoudende rol, heeft brutale minachting getoond voor de representatieve regering. Net als zijn pogingen om die belemmering te rechtvaardigen op grond van het feit dat de uitvoerende macht absolute immuniteit geniet: een fictieve doctrine die, indien ze getolereerd wordt, de president zou veranderen in een gekozen monarch die boven de wet staat.”

De inbreuken van Trump op de grondwet en zijn weigering om de verkiezingen van 2020 te beschermen tegen nieuwe inmenging vanuit Rusland, doen vrezen dat de machtigste leden van de overheid “de omkoopbare instrumenten van buitenlandse corruptie worden”, hekelen de historici, nagenoeg allemaal professoren aan Amerikaanse universiteiten en geschiedkundige auteurs.

De brief kwam er op initiatief van Protect Democracy, een ngo die vorige maand een gelijkaardige brief lanceerde die werd ondertekend door meer dan 500 professoren in de rechten.