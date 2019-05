Meer dan 750.000 Europeanen, van wie 5.300 Belgen, vroegen permanent verblijf aan in Verenigd Koninkrijk bvb

30 mei 2019

15u31

Bron: Belga 0 De Britse overheid heeft al meer dan 750.000 aanvragen gekregen van EU-burgers die momenteel in het Verenigd Koninkrijk wonen en daar ook na de brexit permanent willen verblijven. Dat blijkt uit cijfers die het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt over het EU Settlement Scheme. Het aantal aanvragen van inwoners met de Belgische nationaliteit lag eind april op 5.300.

Het EU Settlement Scheme laat EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen toe om op een vereenvoudigde manier een permanent verblijfsstatuut aan te vragen voor de post-brexitperiode. Mensen die een aanvraag indienen moeten hun identiteit bewijzen, aantonen dat ze al minstens vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk wonen en eventuele gerechtelijke veroordelingen aangeven. Burgers krijgen tot 31 december 2020 de tijd voor het indienen van zo'n aanvraag, die hen moet toelaten om ook na de brexit in het Verenigd Koninkrijk te werken en gebruik te maken van de sociale voorzieningen.

Sajid Javid, de Britse minister van Binnenlandse, zegt dat intussen al 750.000 EU-burgers zo'n aanvraag hebben ingediend. Die kaap werd al enkele dagen geleden bereikt. Volgens hem toont het aan dat het systeem - dat na een testfase pas eind maart volledig werd uitgerold - erg succesvol is.



Tegelijkertijd werden ook meer gedetailleerde cijfers per land bekendgemaakt, die wel maar gelden tot en met eind april. Daaruit blijkt dat de meeste aanvragen afkomstig zijn van Polen: 103.200. Daarna volgen Roemenië (89.800) en Italië (70.800). Het aantal Belgen dat gebruik maakt van die mogelijkheid blijft voorlopig nog beperkt. Eind april ging het om ongeveer 5.300 aanvragen.

Geraak je niet meer wijs in het hele brexit-kluwen? Check ons ‘Brexicon’ voor een heldere verklaring van alle termen.