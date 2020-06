Meer dan 700 COVID-19-doden in 24 uur tijd in VS, ook meer dan 33.000 nieuwe infecties



20 juni 2020

07u18

Bron: Belga 0 In de Verenigde Staten zijn de voorbije 24 uur 705 sterfgevallen door het nieuwe coronavirus gemeld. Dat zegt de universiteit Johns Hopkins. Het aantal nieuwe infecties steeg voor de vijfde dag op rij en kwam boven de 33.000 uit.

Het is de negende dag op rij dat in de dagelijkse balans melding wordt gemaakt van minder dan duizend doden in de VS. Met een totaal van 119.000 sterfgevallen en ruim 2,2 miljoen besmettingen sinds de uitbraak van de epidemie, blijven de VS wel het zwaarst getroffen land ter wereld.

Minder goed nieuws kwam er dus over het aantal infecties. In de VS is de eerste golf van het virus dan ook nog niet voorbij. De epidemie verplaatste zich van New York en het noordoosten van het land naar een grote strook in het zuiden en oosten van het land, naar staten zoals Arizona, Texas en Florida. In die laatste staat werden gisteren 3.822 nieuwe besmettingen opgetekend, een recordaantal voor Florida. In Texas kwamen er 4.500 gevallen bij, in Californië 3.600 en in Arizona 3.250.



