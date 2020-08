Meer dan 700.000 coronadoden wereldwijd KVE

05 augustus 2020

12u06

Bron: Belga 0 Sinds het begin van de coronapandemie zijn volgens Amerikaanse wetenschappers al meer dan 700.000 mensen aan de besmetting met COVID-19 gestorven. Dat blijkt woensdag uit de jongste gegevens van de Johns Hopkins universiteit in Baltimore (VS). Er zijn ook al meer dan 18,5 miljoen bevestigde besmettingen opgetekend.

De meeste doden zijn gevallen in de Verenigde Staten. Op 330 miljoen inwoners zijn er 4,8 miljoen bevestigde besmettingen en 157.000 overlijdens. Op de tweede plaats staat Brazilië met 2,8 miljoen bevestigde besmettingen en circa 96.000 overlijdens.

Het dodental ligt in verhouding tot het inwonersaantal hoger in de Europese landen. In de VS stierven 47,5 mensen per 100.000 inwoners, in Brazilië 45. In Groot-Brittannië komt dat relatieve cijfer uit op 70, in Italië op 58, in Zweden op 56 en in Duitsland op 11.



De cijfers van Johns Hopkins liggen doorgaans iets hoger dan die van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De WHO sprak dinsdag van 18,1 miljoen bevestigde besmettingen en 691.000 doden.

Lees ook: 6 vragen over het terugkeerformulier: waar gaat het naartoe en wie bekijkt het? (+)