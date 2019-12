Meer dan 70 doden bij aanval op militair kamp in Niger kv

11 december 2019

23u34

Bron: Belga 0 Bij een aanval op een militair kamp in het westen van Niger, vlakbij de grens met Mali, zijn gisteren zeker 71 doden gevallen. Dat heeft het leger bekendgemaakt in een mededeling die vandaag op televisie werd voorgelezen. Het is de zwaarste balans voor het Nigerese leger sinds het begin van de jihadistische aanvallen in het land in 2015.

De aanval vond plaats in Inates. Het militaire kamp werd bestookt met obussen en mortieren, waarna het tot ontploffingen kwam. Daardoor zou het dodental zo hoog zijn.

Bij de aanval zouden ook 57 jihadisten zijn omgekomen. Twaalf mensen raakten gewond en nog verschillende anderen zijn vermist. De jihadisten zijn afkomstig uit Mali.



Gisteren werd de noodtoestand die in verscheidene departementen van Niger sinds 2017 van kracht is, nog eens met drie maanden verlengd. De veiligheidstroepen beschikken daardoor over extra bevoegdheden, zoals het uitvoeren van huiszoekingen, zowel overdag als 's nachts. Humanitaire organisaties mogen sinds oktober zonder militaire escorte niet meer naar bepaalde zones trekken.

President Issoufou Mahamadou roept morgen de nationale veiligheidsraad van het land samen, laat zijn kabinet weten op Twitter. Naar aanleiding van de aanslag zette hij een bezoek aan Egypte stop.