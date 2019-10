Meer dan 70.000 Syriërs op de vlucht in 48 uur Turkse inval in Syrië ADN

11 oktober 2019

14u13

Bron: Belga 4 Volgens humanitaire organisaties van de Verenigde Naties zijn sinds het begin van het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië binnen 48 uur meer dan 70.000 mensen ontheemd geraakt. De meeste mensen zijn gevlucht uit de regio's Ras al-Ain en Tall Abjad, zo rapporteert het Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP) in Genève.

De organisaties maken zich grote zorgen over een escalatie van het geweld. De Turkse regering heeft beloofd alles te doen wat in haar macht ligt om burgers te beschermen en te voorkomen dat er schade wordt toegebracht aan burgers, aldus de VN-coördinator voor noodhulp, Mark Lowcock, in Ankara. Maar volgens de VN werden onder andere al de watervoorziening, dammen, energiecentrales en olievelden getroffen door de grondaanvallen van Turkse troepen of groepen die dicht bij het Turkse leger staan, zo zegt een woordvoerder.

De meldingen over hoge criminaliteit en geweld komen uit regio's in het noordoosten van Syrië die al geruime tijd in handen zijn van Turkse troepen of groepen die met hen verbonden zijn, zoals Afrin of al-Bab. Mensen die beschuldigd worden van steun aan Koerdische groepen worden misbruikt en ontvoerd, en huizen worden geplunderd. In Raqqa hebben de lokale autoriteiten ondertussen vier opvangcentra opgericht voor mensen die ontheemd zijn geraakt, zo meldt het Wereldvoedselprogramma.

"De militaire operaties in het noordoosten van Syrië zullen de toch al gespannen humanitaire situatie waarschijnlijk nog verergeren", waarschuwde Najat Rochdi, speciale gezant van de VN voor Syrië.

