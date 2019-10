Meer dan 7 miljoen liter bier gedronken tijdens Oktoberfest in München ADN

06 oktober 2019

17u44

Bron: Belga 0 In de Duitse stad München loopt vandaag de 186ste editie van het Oktoberfest ten einde. De voorbije twee weken werd er in totaal 7,3 miljoen liter bier gedronken door 6,3 miljoen bezoekers, zo hebben de organisatoren meegedeeld.

De bezoekers van het festival toonden zich daarmee iets gematigder in hun bierverbruik dan vorig jaar. Toen werden er evenveel bezoekers geteld, maar vloeide er wel 7,5 miljoen liter bier door de tapkranen.

Andere opmerkelijke cijfers: de bezoekers hebben samen 129 ossen en 29 kalveren verorberd. De politie telde voorts 914 misdrijven, wat 1 procent minder is dan vorig jaar. Bovendien zijn de hulpdiensten minder moeten tussenkomen voor mensen die te veel alcohol hadden gedronken: er werden 600 gevallen geteld, tegenover 720 in 2018.



"We kenden een erg vreedzaam Oktoberfest, met een ontspannen sfeer en een opgewekt publiek", zo reageert festivaldirecteur Clemens Baumgaertner. Volgens hem ging het om een erg "mooie" editie van het Beierse volksfeest.

Wel werd er een recordaantal dronken weggebruikers tegengehouden door de politie. In totaal ging het om 774 mensen, van wie er zich maar liefst 414 op een elektronische step bevonden.