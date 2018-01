Meer dan 63 miljoen vrouwen zijn in India statistisch gezien "vermist" TT

30 januari 2018

13u14

Bron: AP 0 In India zijn door de voorkeur voor jongens meer dan 63 miljoen vrouwen statistisch gezien "vermist", terwijl 21 miljoen meisjes ongewild zijn door hun familie. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de overheid naar geboortes in het land.

De scheefgelopen verhouding tussen mannen en vrouwen is veroorzaakt doordat Indiase families de voorkeur geven aan zonen dan aan dochters. Studies wijzen uit dat er meer abortussen plaatsvinden bij vrouwelijke foetussen en dat jongens meer en betere toegang krijgen tot voedsel, onderwijs en medische verzorging. Bovendien blijkt dat families waar een jongen wordt geboren vaker stoppen met kinderen te krijgen dan wanneer er een meisje wordt geboren.

Dat alles heeft er door de jaren heen voor gezorgd dat India eigenlijk 63 miljoen vrouwen te weinig heeft. 21 miljoen meisjes zijn bovendien nog eens ongewild ter wereld gekomen.

In de Indiase cultuur worden zonen nog altijd hoger aangeschreven dan dochters, niet alleen cultureel, maar ook economisch. Veel armere families moeten zich diep in de schulden steken om de bruidsschat voor hun dochter(s) te kunnen betalen. Veel vrouwen worden dan ook onder druk gezet om zo veel mogelijk zonen te krijgen, niet zelden door hun eigen schoonmoeder.

"Dit thema gaat al lang mee, waarschijnlijk al duizenden jaren", zegt Arvind Subramanian, hoofdauteur van de studie. Hij vindt dat India "de sociale voorkeur voor jongens moet durven in vraag stellen".

Uit de studie blijkt nog dat de voorkeur voor jongens niet afneemt wanneer de levensstandaard toeneemt, integendeel. In rijkere streken, zoals New Delhi, verergert de situatie alleen maar. Vrouwen krijgen meer ontwikkelingskansen in het noord-oosten van het land, dicht bij de grens met China en Myanmar.

