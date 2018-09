Meer dan 600 migranten gered voor Spaanse kust TTR

03 september 2018

21u22

Bron: Belga 0 Voor de Spaanse kust zijn vandaag in totaal meer dan zeshonderd Afrikaanse migranten gered die de Middellandse Zee wilden oversteken. Dat heeft de Spaanse kustwacht meegedeeld.

Op een dag tijd zijn 626 mensen gered die geprobeerd hadden om vanuit Noord-Afrika de Spaanse kust te bereiken. De migranten, die allemaal afkomstig waren uit Sub-Sahara-Afrika, zaten verdeeld over zestien vaartuigen. Ze waagden zich aan de oversteek van de Straat van Gibraltar en van de Alboranzee, het meest westelijke gedeelte van de Middellandse Zee.

Sinds 2015 daalt het totale aantal migranten dat via de zee in Europa probeert te geraken. Maar het aantal pogingen om op die manier het Spaanse grondgebied te bereiken, is sinds begin dit jaar wel weer toegenomen.