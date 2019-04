Meer dan 60.000 politieagenten paraat voor 23ste actieweekend gele hesjes LH

19 april 2019

13u54

Bron: Belga 0 De Franse politie mobiliseert morgen over het hele land meer dan 60.000 manschappen bij het 23ste actieweekend van de gele hesjes. Er zijn vermoedens dat er alweer relschoppers aanwezig zullen zijn in enkele steden. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner gezegd op een persconferentie.

"Meer dan 60.000 politieagenten en gendarmes worden in heel Frankrijk gemobiliseerd om hun missie te volbrengen: de veiligheid van de Fransen te waarborgen en de vrijheid om zonder gevaar te demonstreren, te garanderen", zei Castaner.

Volgens hem zullen er opnieuw relschoppers en vandalen tussen de betogers zitten in enkele Franse steden zoals Toulouse, Montpellier, Bordeaux en in het bijzonder in Parijs. "Hun vooropgestelde doel is duidelijk: 16 maart nabootsen", vervolgde de minister. Hij verwijst naar weekend 18 van de protesten, toen de Champs-Elysées voorwerp werd van vandalisme en chaos, wat ook leidde tot het ontslag van de Parijse politiecommissaris.

Protest bij Notre-Dame

Volgens de politie hebben sommigen opgeroepen om ook in de buurt van de Notre-Dame te protesteren. Daarop kwam er een verbod, maar ook in de buurt van de Champs-Elysées is er een protestverbod.

De gele hesjes betogen al sinds 17 november elke zaterdag, om onder meer een verhoging van de koopkracht te eisen. Op sommige zaterdagen is er echter in verschillende steden geweld uitgebroken. De regering heeft in maart een controversiële ‘anti-vandalenwet’ aangenomen en drastische veiligheidsmaatregelen genomen.