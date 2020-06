Meer dan 6 ton cannabis in beslag genomen in Sahara HAA

28 juni 2020

11u01

Bron: AFP 0 De Marokkaanse politie heeft zaterdag bijna zes ton cannabishars en wapens in beslag genomen in de Westelijke Sahara. Dat gebeurde tijdens een operatie die resulteerde in de arrestatie van veertien mensen.

"De huiszoekingen in de Sahara op ongeveer 30 kilometer van Laayoune (hoofdstad van de Westelijke Sahara, nvdr.) hebben geleid tot de inbeslagname van een kalasjnikov, 66 kogels, een jachtgeweer, 114 patronen en 216 pakketten drug met een totaalgewicht van ongeveer 5,8 ton", aldus het directoraat-generaal Nationale Veiligheid (DGSN).

Er werden geen details bekendgemaakt over de bestemming van de drugs. De operatie maakte de arrestatie mogelijk van "veertien personen, waaronder een Mauritiaan en een Senegalees, verdacht van banden met een crimineel netwerk dat actief is in het internationale verkeer van drugs en psychotrope drugs", aldus de verklaring.

De Marokkaanse politie kondigt regelmatig de inbeslagname aan van enkele tonnen cannabis, bestemd voor Europa, in het noorden van het land.

Marokko is een van de belangrijkste cannabisproducerende landen ter wereld, voornamelijk gekweekt in het bergachtige gebied van de Rif. In 2019 werd in dit Noord-Afrikaanse land volgens een officieel rapport zo'n 179 ton cannabis in beslag genomen.



