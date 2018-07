Meer dan 500 op Indonesische vulkaan geblokkeerde toeristen beginnen afdaling

Honderden klimmers vast op vulkaan na aardbeving LVA ADN

30 juli 2018

05u08

Bron: BBC, Belga 1 Meer dan 500 klimmers en hun gidsen zijn vast komen te zitten op Mount Rinjani op het Indonesische eiland Lombok. Ze raakten ingesloten nadat de krachtige beving zondagochtend vroeg aardverschuivingen veroorzaakte die de weg naar beneden versperde. Intussen zijn groepen wandelaars begonnen met de afdaling. Hun evacuatie zal waarschijnlijk tot morgen duren.

De Rinjani beklimmen is een populaire toeristische activiteit. Sinds de aardbeving met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter en verschillende naschokken het eiland deden daveren, raakten 560 mensen geblokkeerd. Tonnen puin en gesteente sloten de wandelwegen af. Onder de gestrande toeristen zijn vele buitenlanders uit onder andere Nederland, Frankrijk, Duitsland, de VS en Thailand, aldus de autoriteiten van de Zuidoost-Aziatische archipel.

"Vijfhonderd bevinden zich in de zone Segara Anakan en 60 in Batu Ceper", verklaarde de directeur van het nationale park van Rinjani eerder vandaag. Ondertussen vonden gidsen een alternatieve route die niet door grondverschuivingen werd versperd. Honderden reddingswerkers zijn in de weer om de klimmers in veiligheid te brengen.



Honderden wandelaars beginnen aan de afdaling van de vulkaan met een top van 3.726 meter hoogte. Het is weinig waarschijnlijk dat ze voor het invallen van de duisternis de voet van de berg zullen bereiken, aldus een verantwoordelijke van de hulpdiensten.

De aardbeving kostte het leven aan minstens 16 mensen en verwondde er zeker 160. Honderden woningen werden met de grond gelijkgemaakt.