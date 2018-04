Meer dan 500 miljoen dollar steun opgehaald voor Congo, terwijl land conferentie probeerde te boycotten kv

13 april 2018

17u30

Bron: Belga 0 De donorconferentie over Congo, vandaag in Genève, heeft de balans voor humanitaire hulp aan het land bijgesteld tot 530 miljoen dollar. VN-ondersecretaris-generaal Mark Lowcock toonde zich rond de middag tevreden met de voorlopige opbrengst.

"Op voorhand had ik dit niet verwacht", zei Lowcock. "Ik ben ook tevreden omdat verschillende landen werken aan beloftes die ze de komende weken en maanden willen aankondigen." Ocha, het VN-bureau dat de humanitaire hulp coördineert en geleid wordt door Lowcock, schatte de noden voor dit jaar op 1,8 miljard euro - meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2017.

Vooraf was gevreesd voor een lagere opbrengst, omdat Congo zelf had aangekondigd de conferentie te boycotten. Lowcock reikte de Congolezen alvast de hand in zijn openingswoord. Hij stelde voor een opvolgingsconferentie te organiseren, "waar en wanneer het de Congolezen het beste uitkomt". Minister van Ontwikelingssamenwerking Alexander De Croo, die België in Genève vertegenwoordigde, juichte alvast toe dat de internationale gemeenschap de hand uitsteekt naar Congo.

De afgelopen dagen voerden de Congolezen een zwaar diplomatiek offensief om zoveel mogelijk landen nog te doen afzeggen voor de conferentie. Ze haalden daarbij onder andere de VN-cijfers aan, die opgeklopt zouden zijn. De VN maakt, bijvoorbeeld, gewag van 4,5 miljoen Congolezen die op de vlucht zijn in eigen land - Congo heeft het zelf over goed 230.000 ontheemden. De cijfers die de VN en andere ngo's publiceren, moeten passen in een campagne om Congo zwart te maken, met de bedoeling investeerders in het grondstoffenrijke land af te schrikken.

In een reactie verwees Lowcock naar het humanitaire plan dat de VN en de Congolezen midden januari samen afsloten, in Kinshasa. Daar schaarde Kinshasa zich wel achter de VN-cijfers. "Congo verhoogde trouwens zelf ook al zijn eigen bijdrage, net om te antwoorden op de huidige crisis", aldus Lowcock.

Vorig jaar schatte Ocha de humanitaire noden op ruim 800 miljoen euro. Daarvan werd toen net de helft ingelost.