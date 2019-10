Meer dan 500 migranten gered door Libische marine op week tijd KVE

21 oktober 2019

19u47

Bron: Belga 3 De Libische marine heeft bekendgemaakt dat ze op een week tijd meer dan 500 migranten heeft gered bij verschillende reddingsoperaties voor de hoofdstad Tripoli. "535 illegale migranten werden gered, waaronder tientallen vrouwen en kinderen uit Afrikaanse, Aziatische en Arabische landen", zei generaal Ayoub Kacem, woordvoerder van de marine.

Volgens Kacem gebeurden de reddingen bij verschillende operaties door kustwachtpatrouilles voor oostelijke en westelijke locaties in Tripoli, "ondanks de moeilijkheden en het gebrek aan middelen". Sinds januari heeft de Libische marine bijna 7.000 migranten opgepikt voor de westkust van het land, bijna 43 procent minder dan in 2018.

De chaos die volgde op de val van voormalig dictator Muammar Gaddafi in 2011, maakte van Libië de voorkeursroute voor migranten uit Oost-Afrika, de Sahel en het Midden-Oosten, op zoek naar Europa .

Migranten die op zee worden gered door de marine, worden eerst opgevangen door ngo's ter plaatse die hen verzorging en voedsel bieden, voordat ze in detentiecentra worden geplaatst zonder bewegingsvrijheid. Die centra worden door ngo's regelmatig omschreven als plekken van wetteloosheid.

Volgens het VN-vluchtelingenagentschap (UNHCR) zijn duizenden migranten gestrand in Libië, in erbarmelijke omstandigheden. Hun situatie is nog kritieker geworden sinds het begin van een gewapend conflict ten zuiden van de hoofdstad Tripoli in april.