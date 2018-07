Meer dan 500 klimmers vast op vulkaan in Indonesië na aardbeving LVA ADN

30 juli 2018

05u08

Bron: BBC, Belga 0 Meer dan 500 klimmers en hun gidsen zitten vast op de Mount Rinjani op het Indonesische eiland Lombok. Ze raakten ingesloten nadat de krachtige beving zondagochtend vroeg een aardverschuiving veroorzaakte die de weg naar beneden heeft versperd.

De Rinjani beklimmen is een populaire toeristische activiteit. Sinds de aardbeving met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter het eiland deed daveren, zijn al 500 klimmers - voornamelijk buitenlandse toeristen - naar beneden gekomen.

"Maar er zijn nog altijd 560 mensen geblokkeerd. Vijfhonderd bevinden zich in de zone Segara Anakan en 60 in Batu Ceper", verklaarde de directeur van het nationale park van Rinjani. Honderden reddingswerkers zijn in de weer om de klimmers die zich rond het kratermeer zouden bevinden, in veiligheid te brengen. Ook een helikopter zoekt naar verdere gestrande sportievelingen.

De beving heeft aan veertien mensen het leven gekost. Ook raakten ruim 160 mensen gewond. Duizenden huizen werden verwoest of raakten beschadigd.