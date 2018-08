Meer dan 50 mensen met overdosis synthetische marihuana in park VS LVA

16 augustus 2018

04u09

Bron: NBC Connecticut, CBS News 0 In een park in New Haven in de Amerikaanse staat Connecticut hebben de hulpdiensten woensdag bijna zestig mensen verzorgd met een overdosis synthetische marihuana. Zeven mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie arresteerde een man die ervan wordt verdacht de drugs te hebben aangevoerd.

Rond 8 uur 's ochtends kregen de hulpdiensten de eerste meldingen binnen dat er in een park in de buurt van de universiteit van Yale mensen bezweken met overdosisverschijnselen. Mensen van verschillende leeftijden waren aan het braken, hallucineren, waren enorm misselijk, buiten bewustzijn of hadden ademhalingsproblemen. De oproepen bleven maar binnenkomen en 24 uur later hadden de hulpdiensten bijna 60 mensen verzorgd.

De patiënten hadden allemaal de zogenaamde drug K2 genomen, een vorm van synthetische marihuana die tot 100 keer sterker is dan normale weed. Eerst was er sprake dat de drugs was bewerkt met opiaten maar dat lijkt niet het geval.

De hulpdiensten dienden ter plekke naxalone toe tegen de symptomen maar dat volstond in sommige gevallen niet. Zeven zieken werden naar de kliniek gebracht. Twee van hen waren kort in kritieke toestand.

De politie heeft een verdachte gearresteerd.