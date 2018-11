Meer dan 50 Houthi-rebellen gedood bij gevechten in Jemen Redactie

04 november 2018

11u24

Bron: afp 0 In de stad Hodeida, in het westen van Jemen, zijn sinds gisteren al tientallen Houthi-rebellen om het leven gekomen bij gevechten en luchtbombardementen. Dat hebben de lokale medische diensten bekendgemaakt.

In de havenstad Hodeida, die gecontroleerd wordt door de rebellen, vinden sinds donderdag zware gevechten plaats. De coalitie, onder leiding van Saudi-Arabië, voert ook luchtaanvallen uit op de stad.



Gisteren werd het geweld nog verder opgevoerd. Volgens bronnen bij de medische diensten zijn sindsdien al zeker 53 sjiitische Houthi-rebellen gesneuveld. Er zijn ook tientallen strijders gewond geraakt. In de ziekenhuizen in Aden en Mokka, twee steden die gecontroleerd worden door de regering, klinkt het dat er aan de zijde van het leger ook dertien soldaten gestorven zijn.



In het straatarme Jemen woedt al sinds 2014 een burgeroorlog, die volgens schattingen van de VN al aan minstens 28.000 mensen het leven heeft gekost. Sjiitische Houthi-rebellen vechten er tegen aanhangers van president Abd Rabu Mansour Hadi. Die laatsten krijgen sinds 2015 luchtsteun van de Arabische coalitie onder leiding van het soennitische Saudi-Arabië.

Later deze maand wil de VN de oorlogvoerende partijen rond de tafel brengen, nadat een poging om vredesgesprekken te organiseren in september in Genève mislukte. De onderhandelingen in Koeweit liepen in 2016 ook al stuk.