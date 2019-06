Meer dan 50 gewonden bij protesten tegen Rusland in Georgië

20 juni 2019

23u51

Bron: Belga/ANP/AFP

Bij protesten in Georgië zijn vannacht meer dan 50 mensen gewond geraakt. Duizenden demonstranten probeerden eerder tevergeefs om het parlementsgebouw in de hoofdstad Tbilisi te bestormen. Daarbij kwam het tot schermutselingen met de politie. Die zette onder andere traangas in.