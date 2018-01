Meer dan 50 doden door brandende bus in Kazachstan ep

10u31

Bron: Belga Een brand in een bus heeft in Kazachstan 52 mensenlevens geëist. De ramp gebeurde in de buurt van Aktobe, de belangrijkste stad in het noordwesten van het land, bij de grens met Rusland. Vijf mensen overleefden de ramp. Dat melden de autoriteiten van het Centraal-Aziatische land in een communiqué.

Volgens de eerste informatie van de Kazachse autoriteiten zaten in de bus vooral Oezbeken. De brand brak uit rond 10.30 uur lokale tijd. Verdere details over hoe de brand ontstond, worden niet gegeven. Een woordvoerder van het Kazachse ministerie voor Noodsituaties kon wel kwijt dat de bus meteen in lichterlaaie stond.

De bus had een Kazachse nummerplaat, en was op weg vanuit de Russische stad Samara naar Shimkent, in het zuiden van Kazachstan en vlak bij de grens met Oezbekistan.