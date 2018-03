Meer dan 50 doden bij crash passagiersvliegtuig op Nepalese luchthaven Kathmandu TT

12 maart 2018

10u06

Bron: BBC, Reuters 29 Op de internationale luchthaven van Kathmandu, de hoofdstad van Nepal, is een passagiersvliegtuig gecrasht. Daarbij zijn volgens het leger meer dan 50 doden gevallen. Het vliegtuig schoof bij de landing over de landingsbaan tot op een voetbalveld en vloog daarbij in brand. De reddingsdiensten konden ook 17 gewonden naar het ziekenhuis overbrengen.

Het vliegtuig was afkomstig uit de Bengalese hoofdstad Dhaka, raakte bij de landing van de landingsbaan en vatte vuur. "We zijn bezig de vlammen te blussen en de passagiers te redden", aldus luchthavenwoordvoerder Prem Nath Thakur. Het vliegtuig kwam terecht op een voetbalterrein ten oosten van de enige internationale luchthaven van het land.

Aan boord waren 71 mensen. Hoeveel doden en gewonden er precies gevallen zijn, was kort na de crash nog niet duidelijk, maar een legerofficier spreekt nu over minstens 50 doden.

Ook over de oorzaak van de crash is ook nog geen duidelijkheid. Een woordvoerder van de luchtvaartuitbater vermoedde technische problemen aan het toestel. "Het vliegtuig had de toelating om vanuit het zuiden te landen, maar het kwam vanuit het noorden", aldus de woordvoerder. "We moeten nog onderzoek voeren naar de reden voor deze ongewone landing."

De afgelopen jaren kreeg Nepal al met verschillende luchtvaartrampen te maken. De meeste ongevallen hadden te maken met een gebrek aan ervaring van piloten of problemen met het onderhoud en beheer.

Alle vertrekkende vluchten vanop de Tribhuvan International Airport zijn geannuleerd, en aankomende vluchten zijn omgeleid.

Het vliegtuig was volgens mediaberichten een Bombardier Dash 8.

Sad. Plane crash at TIA. pic.twitter.com/AsuDDV6WpR Bishnu Sapkota(@ Bishnusapkota) link