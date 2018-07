Meer dan 50 burgers gedood bij luchtaanval tegen IS in Syrië Redactie

Bron: afp, belga 2 Bij een luchtaanval op een restant strijders van de jihadistische terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) zijn in het oosten van Syrië 54 mensen omgekomen. Dit heeft het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) bekendgemaakt.

Vliegtuigen raakten donderdagavond laat een ijsfabriek nabij de plaats al-Soessa, in de provincie Deir Ezzor niet ver van de grens met Irak, aldus directeur Rami Abdel Rahman van de in Groot-Brittannië gevestigde ngo. Er sneuvelden 26 jihadisten. De andere dodelijke slachtoffers waren overwegend vluchtelingen uit Irak. Rahman kon niet zeggen of de aanval het werk was van de Iraakse luchtmacht dan wel van de door de VS geleide coalitie die IS bestrijdt.