Meer dan 50.000 mensen op de vlucht voor uitbarsting vulkaan op Filipijnen KVE

15 januari 2020

07u21

Bron: Belga 0 De vulkaan Taal, ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manila, staat nog altijd op uitbarsten: al sinds zondag geldt gevaarniveau 4 van 5. Volgens de Filipijnse autoriteiten zijn intussen al meer dan 53.000 mensen geëvacueerd. Twee mensen zijn eerder deze week omgekomen tijdens hun vlucht: ze kregen een hartaanval, aldus de lokale autoriteiten.

De twee dodelijke slachtoffers zijn een 65-jarige vrouw en een 27-jarige man uit de dorpen Talisay en Taal, in de provincie Batangas, zowat 60 km ten zuiden van Manila. De politie meldde eerder al dat een vrachtwagenchauffeur omkwam in de naburige provincie Laguna. Hij verloor de controle over het stuur omdat hij door een regen van as niet genoeg zag.

Een uitbarsting is nog altijd mogelijk, hoewel de activiteit van de vulkaan Taal de voorbije 24 uur wat afgezwakt is. "De vulkaan is zo onberekenbaar dat we de mensen zeggen dat ze niet in de stad kunnen blijven of kunnen terugkeren naar hun huizen", aldus de politiecommissaris van Agoncillo.

In de regio rond de vulkaan wonen honderdduizenden mensen. De Taal-vulkaan was de voorbije 40 jaar nooit zo actief. Hij spuwde al lava en er waren dus ook zware regens van as.

