Meer dan 50.000 mensen besmet met coronavirus in Iran

JG

02 april 2020

15u01

Bron: Belga

In de afgelopen 24 uur werden 3.111 nieuwe coronabesmettingen in Iran geregistreerd, wat het totale aantal bevestigde besmettingen op 50.468 brengt. Zo melden de Iraanse gezondheidsautoriteiten op hun dagelijkse persconferentie. Volgens president Hassan Rohani zou de epidemie in het land nog maanden kunnen duren.