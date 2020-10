Meer dan 5.000 coronabesmettingen in 24 uur in Duitsland LH

14 oktober 2020

07u26

Bron: ANP 1 In Duitsland zijn in het afgelopen etmaal nog eens 5.132 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van Sciensano. Daarmee zet de rappe toename van het aantal nieuwe besmettingen in Duitsland door. Volgens het RKI is het voor het eerst sinds april dat het aantal nieuwe besmettingen in een etmaal boven de 5.000 uitkomt.

Dinsdag meldde het RKI nog 4.122 nieuwe gevallen. Maandag waren dat er 2.467. De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn sloeg vorige week al alarm over de "zorgwekkende sprong" in het aantal coronabesmettingen. De gezondheidszorg is nog niet overbelast, zei hij er toen bij.

Volgens een regeringswoordvoerder staat Duitsland aan het begin van een tweede besmettingsgolf. Bondskanselier Angela Merkel vergadert woensdag opnieuw met de regeringsleiders van de zestien deelstaten over verdere stappen, melden Duitse media. In de hoofdstad Berlijn zijn sinds zaterdag strenge regels van kracht om het nachtleven aan banden te leggen.

Ruim een vijfde van de nieuwe besmettingen is vastgesteld in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. In Berlijn kwamen er in een etmaal 706 coronagevallen bij en in de deelstaat Baden-Württemberg 700. In Beieren werden nog eens 671 nieuwe besmettingen geregistreerd en in Hessen 509.

Het totale aantal besmettingen in Duitsland komt met de nieuwe gevallen die het RKI woensdagochtend meldde op 334.585. In het laatste etmaal overleden in Duitsland nog eens 40 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het totale dodental in de Bondsrepubliek komt daarmee op 9677.