Meer dan 48.000 nieuwe coronagevallen in Brazilië HAA

03 juli 2020

18u55

Brazilië heeft in 24 uur tijd meer dan 48.000 nieuwe Covid-19-besmettingen geregistreerd. Het gaat om een van de hoogste dagwaarden sinds de start van de coronapandemie in het land. Bijna 1,5 miljoen Brazilianen zijn nu al officieel besmet met het virus, volgens het ministerie van Gezondheid in Brasília. Ook kwamen er 1.252 nieuwe sterfgevallen bij, wat het totaal op 61.884 brengt.

Alleen in de Verenigde Staten liggen het aantal besmettingen en overlijdens hoger. Waarschijnlijk liggen de cijfers in de realiteit nog veel hoger, want het land test zeer weinig. Wetenschappelijke studies en schattingen van organisaties stellen dat er zeker zeven keer meer besmettingen zijn dan tot nu toe bekend is. Er zouden ook dubbel zoveel overlijdens zijn. Brazilië telt 210 miljoen inwoners, ongeveer 20 keer zoveel dus als België.

President Jair Bolsonaro deed het coronavirus tot nu toe af als een "kleine griep" en wou geen maatregelen nemen om het virus te bestrijden. Nadat gouverneurs en burgemeesters maatregelen hadden afgekondigd, werden die vaak recent weer versoepeld. De burgemeester van de stad Itabuna in de noordoostelijke staat Bahia bijvoorbeeld zei in een video dat winkels vanaf 9 juli weer opengaan, "sterven wie ook sterven mag".

Vrijdag zwakte Bolsonaro overigens nog een wet af op het dragen van mondmaskers op openbare plaatsen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Volgens het staatsblad kondigde Bolsonaro de door het Congres goedgekeurde wet wel af, de eerste over het dragen van mondmaskers op nationaal niveau. Maar hij stelde zijn veto om verschillende artikels te weren, bijvoorbeeld om mondmaskers in winkels en kerken te verplichten.

In verschillende staten is het dragen van mondmaskers desondanks al wekenlang verplicht, maar dat gebeurde via decreten van gouverneurs.