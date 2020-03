Meer dan 435.000 besmettingen en 19.500 sterfgevallen ter wereld AW

25 maart 2020

14u24

Bron: Belga 0 Over heel de wereld zijn 436.159 mensen met het nieuwe coronavirus besmet geraakt, verspreid over 181 landen, zo staat te lezen op de website van de befaamde Johns Hopkins universiteit in de VS. Die telde ook meer dan 19.600 sterfgevallen.

Volgens de inschattingen van Johns Hopkins zijn er in China 81.661 besmettingen geregistreerd. Tweede staat Italië met 69.176 gevallen, en ten derde de VS met 55.238 besmettingen. Daarna komen Spanje (47.610), Duitsland (34.009) en Iran (27.017).

Italië kende met 6.820 het meeste sterfgevallen, China telde 3.163 doden en Spanje 3.434 mensen die aan het virus zijn bezweken. Frankrijk staat na Iran (2.077) op de vijfde plaats met 1.100 dodelijke slachtoffers.

In totaal zijn 111.822 mensen ter wereld genezen, van wie 60.810 in China. Italië staat derde met 8.326 weer fitte patiënten en Spanje vierde met 5.367 genezingen.

In heel Europa staat de teller op dit moment op iets meer dan 226.300 gevallen. Bijna 12.800 mensen overleden hier al aan de ziekte.

Het virus lijkt nu ook in Afrika meer voet aan de grond te krijgen. Kameroen en Niger kondigden gisteren aan dat er voor het eerst coronapatiënten zijn overleden. In Mali en Libië werden de eerste besmettingen vastgesteld. Dat was dinsdag ook het geval voor Laos, Belize, Grenada en de Dominicaanse Republiek.

In dit dossier hebben we de belangrijkste vragen en achtergrondinformatie over het virus voor u gebundeld.

Lees ook:

“België is een voorbeeld”, zegt viroloog Ab Osterhaus, de Marc Van Ranst van onze noorderburen

Examens mogen, maar moeten niet: de onderwijsminister en experts verduidelijken hoe het verder moet met dit schooljaar