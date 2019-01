Meer dan 400 scholen in Bangkok blijven dicht door giftige smog. Overheid trekt ten strijde met drones en suikerrietsap

KVDS

30 januari 2019

09u49

Bron: Belga

0

In Bangkok hebben 437 scholen het bevel gekregen van vanmiddag tot en met vrijdag dicht te blijven omdat de Thaise hoofdstad sinds eind vorig jaar geteisterd wordt door giftige smog. "Om ernstige gezondheidsproblemen bij schoolkinderen te voorkomen is het voorlopig best om hen niet naar school te laten gaan", aldus de vicegouverneur van Bangkok, Kriangyos Sudlapa.