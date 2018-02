Meer dan 400 doden langs migratieroute van Mexico naar de VS in 2017 kv

06 februari 2018

16u56

Bron: Belga 0 Hoewel na de verkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump nog maar de helft zoveel mensen via Mexico naar de Verenigde Staten zijn gevlucht, is het aantal doden in het grensgebied toegenomen. Dat meldde de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) vandaag.

In het grensgebied zijn vorig jaar minstens 412 mensen om het leven gekomen tegen 398 het jaar daarvoor. Sinds het begin van de IOM-registraties in 2014 zijn daar minstens 1.468 sterfgevallen gedocumenteerd, zei IOM-woordvoerder Joel Millman in Genève.

"Dat is een zorgwekkende ontwikkeling, omdat de voorliggende gegevens er op wijzen dat er duidelijk minder mensen de grens zijn overgestoken," zei Frank Laczko, directeur van het IOM-Centrum voor Data-analyse in Berlijn. Oorzaak kan zijn dat de mensen langer onderweg zijn in de verzengende hitte om grensposten te ontwijken en het voor helpers moeilijker is geworden zich om hen te bekommeren, aldus de IOM.

De Amerikaanse grensautoriteiten hadden vorig jaar 341.000 migranten opgepakt, een jaar eerder bijna 612.000. Trump had in zijn verkiezingscampagne aangekondigd deze golf van immigranten te stoppen. Sindsdien zijn de grenspatrouilles duidelijk uitgebreid.