Meer dan 400 arrestaties in Turkije wegens online provocatie WDw

27 april 2020

15u41

Bron: Belga 0 De Turkse politie heeft sinds vorige maand meer dan vierhonderd personen gearresteerd op beschuldiging van provocatie op sociale media tijdens de coronapandemie. Dat heeft het Turkse Ministerie van Binnenlandse Zaken maandag bevestigd.

“De voorbije 42 dagen zijn 6.362 sociale media-accounts en 855 verdachten geïdentificeerd”, luidt het in een mededeling van het ministerie. “Er zijn 402 personen gearresteerd.”

De Turkse autoriteiten maken er een prioriteit van om personen op te sporen die geruchten verspreiden over het coronavirus. Ze viseren eveneens mensen die kritiek hebben op de manier waarop de regering de pandemie aanpakt. Eind maart maakte de Turkse minister van Binnenlandse Zaken al de arrestatie van 410 personen bekend wegens soortgelijke aantijgingen.



Turkije maakte tot dusver melding van meer dan 110.000 coronabesmettingen. Volgens officiële cijfers stierven in het land al over de 2.800 personen.

Lees ook: Extremisten roepen op tot geweld tijdens coronacrisis: “Met alcoholgel kan je ook brand stichten”