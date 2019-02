Meer dan 40 vermisten bij schipbreuk in Niger AW

14 februari 2019

15u52

Bron: Belga, RFI 0 In Niger worden minstens 43 personen vermist nadat hun overbeladen boot op de rivier de Niger zonk. De slachtoffers komen voornamelijk uit Benin. Ruim zestig opvarenden konden alvast gered worden, zo meldden de autoriteiten.

De boot werd voornamelijk door handelaars gebruikt om graan te vervoeren. Dat graan zou verkocht worden op de markt in Niger. Maar omdat de boot te zwaar geladen was - met zowel graan als een honderdtal opvarenden - zonk hij. "Er werden 62 mensen uit het water gehaald en, aan de hand van het aantal opgeviste schoenen schatten we dat er nog minstens 43 vermisten zijn", luidde het.

Er is een zoekactie gestart naar de vermisten, maar die bleef voorlopig zonder resultaat.