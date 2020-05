Meer dan 40 procent Republikeinen denkt dat Bill Gates coronavaccin wil gebruiken om locatiechip in te planten TT

24 mei 2020

08u15

Bron: Yahoo News 30 44 procent van Republikeinse stemmers denken dat miljardair Bill Gates een eventueel vaccin tegen Covid-19 wil gebruiken om bij mensen een microchip in te planten die hun bewegingen en locatie kan volgen. Dat blijkt uit een peiling van Yahoo News en YouGov. Verspreid over de hele Amerikaanse bevolking gaat het om 28 procent die die extreemrechtse samenzweringstheorie gelooft.

Ex-Microsoft-topman Bill Gates spendeerde al meer dan 300 miljoen dollar (275 miljoen euro) aan onderzoek naar een vaccin tegen Covid-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus. Of en wanneer een vaccin er uiteindelijk zal komen, blijft voorlopig nog koffiedik kijken, maar wetenschappers maken zich nu al ongerust over de groeiende groep 'anti-vaxxers’ in de VS. Volgens verschillende samenzweringstheorieën die welig tieren op sociale media zal een vaccin misbruikt worden om meer controle te krijgen op de bevolking, al dan niet met de hulp van 5G.

Vooral onder Republikeinse kiezers lijkt dat verzinsel ingang te vinden: 44 procent van hen denkt dat Gates al die moeite in een vaccin steekt, om de bevolking via die weg ook een microchip te kunnen inplanten die alle bewegingen van de drager kan volgen. Slechts 26 procent gelooft die theorie niet, 31 procent weet het niet.



Van wie Fox News gebruikt als primaire nieuwsbron, blijkt 50 procent in de complottheorie te geloven. Verschillende presentatoren en commentatoren als Laura Ingraham strooien al weken met schimmige beschuldigingen in die zin. “Het digitaal volgen van elke beweging van de Amerikanen is al jaren een droom van de globalisten. Deze gezondheidscrisis is het perfecte vehikel om dat erdoor te drukken”, tweette Ingraham begin april bijvoorbeeld al.

Digitally tracking Americans’ every move has been a dream of the globalists for years. This health crisis is the perfect vehicle for them to push this. https://t.co/nkc0mSrM9u Laura Ingraham(@ IngrahamAngle) link

Van de Democratische kiezers gelooft 19 procent de theorie, tegenover 52 procent die hem verwerpt.

Dat de groep die tegen een corona-vaccin is, groter is dan de traditionele tegenstanders van vaccins, wijst de nieuwe peiling eveneens aan. 83 procent van de deelnemers aan de Yahoo News- en YouGov-peiling vinden bestaande vaccins tegen ziektes als de mazelen veilig en nuttig. Maar als het gaat om een nieuw vaccin tegen Covid-19, is de scepsis veel groter. Slechts 50 procent van de Amerikanen is momenteel van plan zich te laten vaccineren als een vaccin algemeen beschikbaar zou komen. 23 procent wil zich niet laten vaccineren, 27 procent weet het (nog) niet.

Als de resultaten worden gecombineerd met de vraag op welke presidentskandidaat de respondenten in 2016 hebben gestemd, blijken 72 procent van de Clintonstemmers zich te willen laten vaccineren, tegenover 44 procent Trump-stemmers.

De resultaten van de peiling tonen volgens Yahoo aan dat er een “gevaarlijke, destabiliserende trend” gaande is “om fundamentele feiten over een dodelijke ziekte te negeren ten voordele van misinformatie”.