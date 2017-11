Meer dan 40 doden bij zware gevechten met taliban in Afghanistan TK

09u37

Bron: Belga 0 AFP Zeker 37 leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten zijn om het leven gekomen bij aanvallen van talibanstrijders op veiligheidsposten in het zuiden en westen van Afghanistan. Dat zeggen de lokale autoriteiten vandaag.

Een groep talibanstrijders viel vijftien politieposten aan in de districten Zheray en Maiwand in Kandahar, die grenzen aan de provincie Helmand, zei een woordvoerder van de politie van Kandahar, Matiullah Hilal: "Tweeëntwintig politieagenten kwamen om en vijftien anderen raakten gewond bij de aanval." Volgens hem begonnen de zware gevechten gisterenavond en duurden ze tot vanochtend. Er werden niet alleen zware wapens gebruikt, enkele kamikazes bliezen zichzelf ook op.

De Afghaanse veiligheidsdiensten sloegen de aanvallen af, en de taliban liepen daarbij zware verliezen op, zei Hilal. In totaal zouden 45 militanten gedood zijn en 35 anderen gewond.

Ondertussen vielen talibanstrijders vanochtend ook al twee controleposten van het Afghaanse leger aan in het district Bala Buluk in de westelijke provincie Farah. "Spijtig genoeg kwamen daarbij vijftien soldaten om en raakten vijf anderen gewond", zei Jamila Amini, een provincieraadslid in Farah.