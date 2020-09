Meer dan 4 miljoen coronabesmettingen in India TTR

05 september 2020

07u50

Bron: ANP 2 India heeft als derde land in de wereld melding gemaakt van meer van vier miljoen coronabesmettingen. Het ministerie van Volksgezondheid maakte bekend dat de afgelopen 24 uur bij nog eens 86.432 mensen is vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen.

Het aantal vastgestelde besmettingen in India steeg in 13 dagen van drie naar vier miljoen. Dat is sneller dan in de Verenigde Staten en Brazilië, volgens officiële cijfers de twee zwaarst getroffen landen. In de VS zijn ruim 6,3 miljoen besmettingen gemeld, in Brazilië ongeveer 4,1 miljoen en in India inmiddels 4,02 miljoen.

Het virus grijpt in India om zich heen in grote steden als Delhi en Mumbai, maar ook in landelijke gebieden met minder medische voorzieningen. Het dodental door de uitbraak in het 1,3 miljard inwoners tellende land staat inmiddels op ruim 69.000.

De Indiase regering zag zich eerder dit jaar genoodzaakt de strenge lockdown te versoepelen die verspreiding van het virus moest voorkomen. De maatregelen hadden dramatisch uitgepakt voor miljoenen arme Indiërs. Veel dagloners hadden plots geen werk meer en legden soms grote afstanden te voet af om hun dorpen te bereiken.

De officiële cijfers over het aantal doden en coronagevallen in India geven geen volledig beeld van de omvang van de uitbraak. Niet alle besmettingen komen aan het licht omdat niet alle mensen met het virus worden getest.

