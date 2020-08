Meer dan 4.500 nieuwe coronabesmettingen op 24 uur in Frankrijk KVE

23 augustus 2020

20u57

Bron: Belga 4 V olgens cijfers die zondag zijn vrijgegeven door het Franse ministerie van Volksgezondheid zijn er bij onze zuiderburen de afgelopen 24 uur meer dan 4.500 nieuwe gevallen van Covid-19 geregistreerd.

In totaal werden zondag 4.897 nieuwe positieve diagnoses geregistreerd, tegen 3.602 op zaterdag. Het percentage positieve tests blijft licht stijgen, tot 3,6 procent (3,5 procent op zaterdag). Er werden 32 nieuwe uitbraken van gegroepeerde gevallen (clusters) gedetecteerd.

In totaal zijn 4.709 mensen in het ziekenhuis opgenomen voor een Covid-19-infectie, een iets lager aantal (4.711 zaterdag, 4.745 vrijdag).



Het aantal patiënten op intensive care (383) is licht gestegen in vergelijking met zaterdag (380) en er is een bijkomend sterfgeval geregistreerd, waardoor het aantal sterfgevallen sinds het begin van de epidemie in Frankrijk op 30.513 mensen komt.

