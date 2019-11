Meer dan 4.400 scholen in Nederland blijven vandaag gesloten, leraren trekken de straat op AW

06 november 2019

11u08

Bron: Belga 0 In Nederland staken de medewerkers van basisscholen, middelbare scholen en het speciaal onderwijs voor meer salaris, minder werkdruk en een betere aanpak van het lerarentekort. Ze vinden de 460 miljoen euro die het kabinet wil investeren onvoldoende. Volgens het Nederlands Algemeen Dagblad blijven vandaag meer dan 4.400 scholen gesloten, dat zijn er 1.800 meer dan bij de vorige staking.

Bij het ministerie van Onderwijs in Den Haag ‘blokkeren’ leraren de ingang met speelgoedtractortjes, een knipoog naar de diverse boerenprotesten in de stad. Op het Plein, naast de Tweede Kamer, kunnen leraren het debat over de onderwijsbegroting volgen op schermen. Ze zijn daar vanmorgen massaal samengekomen. Bij de ingang staan lange rijen, met volwassenen en kinderen.

In Rotterdam houden onderwijzers, schoolleiders en ouders dan weer een protestmars van het Wilhelminaplein naar het stadion van Excelsior. In Amsterdam is een grote manifestatie op de Dam. Verder voeren leraren onder meer actie in Leeuwarden en Eindhoven, Arnhem en Zwolle.

Meer geld

De onderwijzers leggen het werk neer en demonstreren omdat ze meer geld en waardering eisen van de politiek. Het gaat vooral om structureel geld om de salarissen te verhogen. De eenmalige som geld die verantwoordelijk minister Arie Slob uittrekt, is daarom onvoldoende volgens de leraren.

Minister Slob begrijpt dat docenten en schoolleiders “het zwaar hebben”, maar hij kan ze niet beloven dat er structureel nog meer geld komt om het personeelstekort en de hoge werkdruk aan te pakken. Er ligt al “een mooi aanvullend pakket”, vindt hij. Met het extra geld kunnen scholen “de komende jaren doen wat nodig is” om lege plekken voor de klas in te vullen.