Meer dan 4.000 Nederlandse scholen sluiten voor staking, leerkrachten willen meer geld en minder werkdruk

30 januari 2020

16u06

Tienduizenden Nederlanders uit het onderwijs hebben donderdag deelgenomen aan acties voor meer geld en minder werkdruk. De Algemene Onderwijsbond AOb heeft alleen al in het centrum van hoofdstad Amsterdam meer dan 15.000 stakende onderwijskrachten geteld, meldt ze op haar site. In de Rotterdamse Kuip waren er volgens de club 10.000 mensen bijeen.

In Groningen in het noorden van Nederland deden circa 5.000 mensen mee aan een mars door de binnenstad, zegt de bond verder. In Den Haag in het zuiden werden zeker 3.000 boze leerkrachten gezien en in Maastricht aan de grens met Limburg waren zeker 2.000 demonstranten op de been.

Duizenden leraren, schoolleiders en andere werknemers in het onderwijs leggen donderdag en vrijdag het werk neer. Meer dan 4.000 basis- en middelbare scholen, bijna de helft van alle scholen in het land, zouden gesloten blijven.

Onderwijscrisis

De leraren vinden dat er sprake is van een “onderwijscrisis” en eisen dat de regering honderden miljoenen euro’s investeert in meer loon en vermindering van de werkdruk. “In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt - als we niets doen - op naar bijna 240.000 leerlingen in 2028", aldus de Algemene Onderwijsbond. De bonden willen dat er in totaal zo’n 1,65 miljard euro extra naar het onderwijs gaat.

Het is niet voor het eerst dat leraren het werk neerleggen. In november vorig jaar werd in Nederland ook massaal gestaakt. Toen bleven meer dan 4.400 scholen dicht.