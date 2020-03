Meer dan 4.000 doden in Spanje, WHO ziet “bemoedigende tekenen” in Europa TT

26 maart 2020

13u23

Bron: ANP, Belga 4 In Spanje ligt het aantal doden boven de 4.000, met 655 overlijdens in de afgelopen 24 uur. Dat is wel een lager dodental dan gisteren, toen er nog 738 nieuwe overlijdens gemeld werden. Het totale dodental bedraagt nu 4.088, zo blijkt uit de laatste cijfers van het ministerie van Gezondheid.

De procentuele stijging van het aantal doden bedroeg tussen gisteren en vandaag 19 procent, een daling ten opzichte van de 25 tot 30 procent van de afgelopen dagen. Er zijn 56.188 bevestigde gevallen van het coronavirus, wat een verhoging is van 8.578 gevallen of 19 procent sinds gisteren. Ook dat is procentueel een kleinere stijging dan de dag voordien. Het valt wel nog af te wachten of die trend zich de komende dagen doorzet.

Na Italië zijn er in Spanje al het meeste dodelijke slachtoffers gevallen door het coronavirus. Vooral de regio Madrid is met 2.090 doden zwaar getroffen, gevolgd door Catalonië met 672 doden.

“Bemoedigende tekenen” van vertraging op Europees continent

De situatie is nog altijd ernstig en zorgwekkend, maar toch zijn er “bemoedigende tekenen” van een vertraging van het nieuwe coronavirus op het Europese continent, zei Hans Kluge, directeur van de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), vanmiddag tijdens een online-persconferentie.

Italië is de belangrijkste brandhaard van Covid-19 in Europa. Daar vlakt volgens Kluge de stijgende lijn van het aantal coronagevallen licht af, “al is het nog veel te vroeg om te zeggen dat de pandemie haar piek bereikt heeft in het land.”

De WHO Europe strekt zich uit van de Atlantische tot de Stille Oceaan en telt 53 landen die variëren van Rusland tot Andorra. Zestig procent van de coronabesmettingen in de wereld en zeventig procent van de overlijdens die te wijten zijn aan COVID-19 komen uit die regio, aldus Kluge.

Volgens hem heeft de pandemie een “nieuwe realiteit” gecreëerd. Regeringen en bevolkingen moeten zich daarvan bewust zijn en zich voorbereiden op de lange termijn ervan. “Het zal geen sprint maar een marathon zijn”, aldus de directeur van de Europese tak van de WHO.

