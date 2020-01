Meer dan 360.000 liter Californische wijn lekt weg in rivier jv

24 januari 2020

15u17

Bron: CNN, The Press Democrat 16 Ruim 367.000 liter rode wijn is eergisteren onherroepelijk verloren gegaan in Sonoma County in Noord-Californië. De heerlijke Cabernet-Sauvignon lekte weg in een nabijgelegen rivier.

Het ovalen deurtje van 61 centimeter onderaan een opslagtank op de wijngaarden van Rodney Strong, zo’n 100 km ten noorden van San Francisco, floepte plots open. Meer dan 367.000 liter rode wijn - goed voor een half miljoen flessen - gutste naar buiten, het rioleringssysteem en een beek op het domein in. De wijnverspilling is de grootste van de laatste twintig jaar, en waarschijnlijk zelfs de grootste ooit in die wijnstreek.

Naar schatting kwam er tussen de 175.000 en 365.000 liter wijn via de beek in de Russian River terecht. Die rivier ontspringt in Mendocino County, 130 km ten noorden van de wijngaarden, en mondt uit in de Atlantische Oceaan ten noorden van de San Francisco Bay.

Er werden nog geen dode vissen aangetroffen, maar de kans is wel groot dat de zuurgraad van de wijn insecten zal doden waarmee vissen zich voeden.

“We zijn heel erg bezorgd over dit lek en over de bescherming van onze waterwegen hier in Sonoma County,” zei een woordvoerder van Rodney Strong Vineyards.

Woensdag bleek dat 20 procent van de wijnverspilling kon worden afgedamd. Gisteren werd meegedeeld dat de helft van de wijn nog kon worden gered.