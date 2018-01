Meer dan 34.000 ontheemden door Filipijnse vulkaan jv

13u23

Bron: belga 1 EPA Meer dan 34.000 mensen hebben onderdak gevonden in evacuatiecentra in de oostelijke FIlipijnse provincie Albay, waar de meest actieve vulkaan van het land voor de vierde dag op rij lava spuwt.

EPA

De ontheemden komen uit zeven steden en dorpen nabij de vulkaan Mayon, op 330 kilometer ten zuiden van Manilla. Zaterdag toonde de vulkaan de eerste tekenen van activiteit, toen dikke aswolken en hete gassen werden uitgestoten.

REUTERS

"We volgen de gasuitstoot van nabij op want als er cummulatie is, kunnen we een gevaarlijke explosie zien", aldus Renato Solidum, directeur van het Filipijnse instituut van vulkanologie en seismologie, in een interview met een radiozender in Manilla.

REUTERS

Medische ploegen houden de gezondheidssituatie in de evacuatiecentra eveneens in de gaten. Veiligheidsdiensten zijn gewaarschuwd en staan paraat om de orde te handhaven.