Meer dan 330 arrestaties in 38 landen na ontdekking van “gruwelijke” kinderpornosite KVDS

16 oktober 2019

17u22 0 Autoriteiten hebben maar liefst 337 aanhoudingen uitgevoerd in 38 landen na de ontdekking van een “gruwelijke” kinderpornosite op het dark web. Dat heeft het Britse National Crime Agency (NCA) bekendgemaakt. Het agentschap houdt zich onder meer bezig met de strijd tegen cybermisdaad en mensenhandel.

De arrestaties gebeurden onder meer in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Duitsland, Spanje, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Canada. Het is niet duidelijk of er ook in ons land aanhoudingen waren.

Miljoen filmpjes

De website in kwestie heette ‘Welcome To Video’ en hij werd van het web gehaald door een internationale taskforce met Britse, Amerikaanse, Duitse en Zuid-Koreaanse speurders. De site opereerde vanuit Zuid-Korea en werd geleid door de 23-jarige Jong Woo Son. Hij telde meer dan een kwart miljoen “gruwelijke video’s”. De gebruikers downloadden samen voor meer dan een miljoen filmpjes. Ze betaalden met bitcoin en die transacties werden gebruikt om hen op te sporen.





Jong Woo Son werd woensdag in de VS in staat van beschuldiging gesteld voor negen feiten, waaronder het runnen van de website. In zijn thuisland is hij inmiddels veroordeeld en opgesloten in de gevangenis.

De NCA maakt duidelijk dat het menens is in de strijd tegen kindermisbruik. “Deze misdadigers zijn niet zo goed verborgen en niet zo veilig als ze misschien wel denken. De NCA zal achter hen aan blijven gaan en we zijn daar uitermate goed voor uitgerust. We zullen hen ontmaskeren en sites zoals ‘Welcome to Video’ van het net halen.”

De website werd ontdekt tijdens het onderzoek naar de Britse geofysicus Matthew Falder. Die bekende in 2017 onder meer dat hij anderen had aangezet tot het verkrachten van baby’s en kinderen en het delen van beelden van het misbruik. Hij zit daarvoor een celstraf uit van 25 jaar.