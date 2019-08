Meer dan 300 migranten in Griekenland aangekomen op een dag tijd ttr

17 augustus 2019

13u04

Bron: belga 26 buitenland Tussen gisterenochtend en deze ochtend zijn meer dan 300 migranten erin geslaagd om vanuit Turkije via de Egeïsche Zee Griekenland te bereiken.

De Griekse kustwacht bracht gisteren 216 migranten over naar de registratiecentra op de eilanden Samos en Chios. Door de migratiedruk van de voorbije jaren en de trage procedures zitten de kampen op die eilanden echter overvol. 42 anderen migranten kwamen in de havenstad Alexandropoulis aan. Zo kwamen gisteren in totaal 258 mensen vrijdag op de Griekse eilanden of het Griekse vasteland aan.

Vandaag konden al 64 migranten de eilanden Chios en Samothraki bereiken. Daarmee staat de teller sinds gisteren op 322.