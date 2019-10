Meer dan 300 jaar oude viool achtergelaten op trein in Groot-Brittannië ttr

28 oktober 2019

16u41

Bron: belga 2 Een Britse violist zit met de handen in het haar omdat hij vorige week zijn 310 jaar oude viool heeft achtergelaten op de trein nadat hij afstapte in Penge East. De spoorwegmaatschappij zegt “hemel en aarde” te bewegen om het instrument, dat ongeveer 250.000 pond (289.000 euro) waard is, terug te vinden. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC.

De verloren viool werd in 1709 vervaardigd door de Duitse luthier David Tecchler. Stephen Morris was dat instrument dinsdagavond vergeten op de trein die van het station London Victoria reed naar Orpington, ten zuidoosten van de hoofdstad. “Het is verschrikkelijk om ze te verliezen, en naast haar waarde verdien ik er mijn kost mee”, betreurt Morris. Het is “alsof mijn arm afgehakt is”, voegt hij eraan toe.

“We doen alles wat we kunnen om de waardevolle viool van Stephen terug te vinden. Onze collega’s hebben al hemel en aarde bewogen om te proberen begrijpen wat hem overkomen is”, zegt een woordvoerder van de spoormaatschappij Southeastern vandaag. De onderneming werkt ook samen met de spoorwegpolitie. De beelden van bewakingscamera’s worden onderzocht om na te gaan of iemand met de viool van de trein is gestapt.

BBC schrijft dat Stephen Morris het onlangs gerestaureerde instrument van zijn vrouw had geleend, die eveneens een professionele violist is. De man had tijdens het weekend samen met het Royal Philharmonic Orchestra twee concerten van Andrea Boccelli moeten begeleiden.

Morris werkte als beroepsmuzikant mee aan onder andere de soundtracks van Lord of the Rings en James Bond-films. Zijn vioolspel is ook te horen op platen van David Bowie en Stevie Wonder.