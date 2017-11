Meer dan 300 arrestatiebevelen tegen soldaten die verdacht worden van poging tot staatsgreep ep

10u44

Bron: Belga 1 REUTERS In juli 2016 hebben putschisten tevergeefs geprobeerd het regime van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan omver te werpen. Het parket van Istanboel heeft vandaag 333 arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen soldaten op verdenking van banden met de putschisten die in juli 2016 tevergeefs hebben geprobeerd het regime van president Recep Tayyip Erdogan omver te werpen, zo hebben Turkse media gemeld.

Onder de geviseerde militairen zijn er 216 in actieve dienst.

Zij worden ervan verdacht deel uit te maken van de in de VS in ballingschap levende prediker Fethullah Gülen, die volgens Ankara de aanstoker was van de mislukte staatsgreep.

Volgens het staatspersbureau Anadolu zijn er ook aanhoudingsbevelen tegen 27 "geheime imams" van de beweging en werkzaam bij soldaten.

Het private persbureau Dogan meldde dat er in 49 Turkse steden politie-operaties zijn geweest om de verdachten in te rekenen.

Na de mislukte putsch zijn al meer dan 50.000 mensen gearresteerd. Meer dan 140.000 mensen zijn de laan uitgestuurd of zagen hun job opgeschort.