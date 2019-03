Meer dan 300.000 gezinnen in Tsjechië en 400.000 in Polen door storm zonder elektriciteit

TVC

11 maart 2019

12u00

0

In Tsjechië zaten deze ochtend meer dan 300.000 gezinnen zonder elektriciteit omdat een zware storm elektriciteitsleidingen had beschadigd. Dat maakten de elektriciteitsleveranciers bekend. In Polen gaat het om 400.000 gezinnen die na hevig onweer afgelopen weekend zonder stroom zitten, aldus het veiligheidscentrum van de Poolse regering vandaag.