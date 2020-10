Meer dan 300.000 coronabesmettingen in Duitsland

05 oktober 2020

In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur 1.382 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Daarmee is het totale aantal coronagevallen in het land de kaap van 300.000 gepasseerd, meldt het Robert Koch Instituut, het Duitse staatsinstituut voor Volksgezondheid.