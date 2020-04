Meer dan 300.000 besmettingen en 8.000 doden in VS - Aantal mensen op intensieve zorgen daalt voor het eerst in Italië

•

Via een ministerieel besluit zijn de coronamaatregelen in België

. Onder andere de regels voor begrafenissen en huwelijken zijn strenger geworden.



• De politie voert dit weekend extra controles uit:

wie toch naar zee rijdt,

van 250 euro.



• Wereldwijd is het aantal coronabesmettingen gestegen tot meer dan 1,1 miljoen, de dodentol bedraagt meer dan 60.000.

• De afgelopen 24 uur zijn er 140 nieuwe corona-overlijdens gerapporteerd in ons land. Het aantal bijkomende ziekenhuisopnames bedraagt 503. Dat cijfer is gedaald in vergelijking met de voorbije dagen.